Шелия: «Если встречусь с Талалаевым, пожму ему руку. Я достаточно воспитанный парень»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия заявил, что для него не будет проблемой при встрече пожать руку бывшему тренеру грозненского клуба Андрею Талалаеву.

«Я не могу ни на кого обижаться. Каждый опыт имеет свое место в жизни. Если я с ним где-то встречусь и буду проходить мимо него, я ему пожму руку — в этом смысле нет каких-то ограничений в моей жизни. А искать встречу, посидеть за чашечкой кофе — это уже другой разговор. Я достаточно воспитанный парень, чтобы поздороваться с человеком. Думаю, для наших отношений этого будет достаточно», — цитирует Metaratings.ru слова Шелии.

В матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА вратарь пропустил три мяча за семь минут по ходу первого тайма. В перерыве встречи Талалаев заменил Шелию, а затем отправил его в дубль из-за чрезмерно эмоциональной реакции на замену.

34-летний вратарь выступает за «Ахмат» с 2020 года. В текущем сезоне Шелия провел 28 матчей в РПЛ, пропустил 34 мяча и 8 игр остоял на ноль.