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Сегодня, 18:21

Агент Кучаева заявил, что футболист недоволен количеством игрового времени в ЦСКА

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, что футболист недоволен своим игровым временем в московском клубе.

«Естественно, и сам Константин, и я недовольны тем, что он получает такое малое количество игрового времени в ЦСКА», — приводит «Спорт День за Днем» слова Клюева.

Также он ответил на вопрос, какие отношения у Кучаева с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

«Нормальные, рабочие отношения, которые и должны быть между главным тренером и футболистом», — добавил агент.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел в РПЛ 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-kuchaeva-konstantin-nedovolen-kolichestvom-igrovogo-vremeni-v-tsska
Константин Кучаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

Спартак

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