РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол «Рубина» забит из офсайда? ВАР помочь не может

15:14
Гол «Рубина» забит из офсайда? ВАР помочь не может. Гол «Рубина» забит из офсайда? ВАР помочь не может.
Гол «Рубина» забит из офсайда? ВАР помочь не может.

На 20-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Рубин» арбитр Кирилл Левников засчитал гол гостей, забитый Ильей Самошниковым. Первый ассистент Алексей Воронцов положение «вне игры» у игрока казанской команды не зафиксировал — вероятно, ошибочно. По стоп-кадру можно предположить, что частью корпуса Самошников зашел за линию офсайда.

Видеоассистенты Алексей Матюнин и Антон Аверьянов не могли проверить данный момент. Этот матч проходит без использования офсайдных линий. Службам стадион из-за погодных условий не удалось нанести разметку в установленное время. Из-за этого, как заранее уведомил РФС, стало невозможным осуществить процедуру калибровки офсайдных линий. Основные же функции ВАР выполняются в штатном режиме. (Александр Бобров)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир