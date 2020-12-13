Гол «Рубина» забит из офсайда? ВАР помочь не может.

На 20-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Рубин» арбитр Кирилл Левников засчитал гол гостей, забитый Ильей Самошниковым. Первый ассистент Алексей Воронцов положение «вне игры» у игрока казанской команды не зафиксировал — вероятно, ошибочно. По стоп-кадру можно предположить, что частью корпуса Самошников зашел за линию офсайда.

Видеоассистенты Алексей Матюнин и Антон Аверьянов не могли проверить данный момент. Этот матч проходит без использования офсайдных линий. Службам стадион из-за погодных условий не удалось нанести разметку в установленное время. Из-за этого, как заранее уведомил РФС, стало невозможным осуществить процедуру калибровки офсайдных линий. Основные же функции ВАР выполняются в штатном режиме. (Александр Бобров)