Гол Кордобы и дубль Ильина принесли «Краснодару» победу над «Рубином» в товарищеском матче
17:43
«Рубин» и «Краснодар» провели товарищеский матч во время перерыва в чемпионате России на международные встречи.
«Быки» одержали победу со счетом — 3:1. Автором первого гола в матче стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, который отличился уже на 1-й минуте встречи. Дублем отметился форвард Владимир Ильин.
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