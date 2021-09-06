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Гол Кордобы и дубль Ильина принесли «Краснодару» победу над «Рубином» в товарищеском матче

17:43
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«Рубин» и «Краснодар» провели товарищеский матч во время перерыва в чемпионате России на международные встречи.

«Быки» одержали победу со счетом — 3:1. Автором первого гола в матче стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, который отличился уже на 1-й минуте встречи. Дублем отметился форвард Владимир Ильин.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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