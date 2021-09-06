В «Урале» опровергли информацию о возможном трансфере Магомеда-Шапи Сулейманова

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Шапи в команде нет. Связывался ли «Краснодар» с нами? Никаких разговоров по Шапи у нас не было», — сказал Иванов «СЭ».

В прошлом сезоне Сулейманов провел за «Краснодар» 38 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в Тинькофф РПЛ.