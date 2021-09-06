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В «Урале» опровергли информацию о возможном трансфере Магомеда-Шапи Сулейманова

16:24
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Шапи в команде нет. Связывался ли «Краснодар» с нами? Никаких разговоров по Шапи у нас не было», — сказал Иванов «СЭ».

В прошлом сезоне Сулейманов провел за «Краснодар» 38 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в Тинькофф РПЛ.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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