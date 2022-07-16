Глушенков ответил на вопрос, пожмет ли следующий раз руку арбитру Матюнину
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался о ситуации, когда не пожал руку арбитру Матюнину.
— Смелость, наверное, нужна, когда ты не пожал руку арбитру Матюнину после матча с «Химками». Или это больше не смелость, а эмоции?
— Сейчас я бы так не поступил. Но тогда оно того стоило. Меня просто захлестнули эмоции из-за несправедливых решений. Но я умею признавать свои ошибки. И сейчас открыто об этом говорю.
— Пожмешь руку Матюнину при случае?
— Конечно. Повторюсь,это были эмоции. Сейчас я это понимаю и признаю свою ошибку.
— До этого случая твой характер часто тебе мешал?
— Бывало. Но я работаю над этим.
— Игорь Денисов как-то признался, что хотел набить морду судьям. У тебя было такое желание?
— Я так сказать не могу, потому что мне еще играть. А так... Вопросы, конечно, к нашему судейству есть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1