Глушенков ответил на вопрос, пожмет ли следующий раз руку арбитру Матюнину

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался о ситуации, когда не пожал руку арбитру Матюнину.

— Смелость, наверное, нужна, когда ты не пожал руку арбитру Матюнину после матча с «Химками». Или это больше не смелость, а эмоции?

— Сейчас я бы так не поступил. Но тогда оно того стоило. Меня просто захлестнули эмоции из-за несправедливых решений. Но я умею признавать свои ошибки. И сейчас открыто об этом говорю.

— Пожмешь руку Матюнину при случае?

— Конечно. Повторюсь,это были эмоции. Сейчас я это понимаю и признаю свою ошибку.

— До этого случая твой характер часто тебе мешал?

— Бывало. Но я работаю над этим.

— Игорь Денисов как-то признался, что хотел набить морду судьям. У тебя было такое желание?

— Я так сказать не могу, потому что мне еще играть. А так... Вопросы, конечно, к нашему судейству есть.