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Сегодня, 08:45

Глушенков ответил на вопрос, пожмет ли следующий раз руку арбитру Матюнину

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Глушенков.
Фото ФК «Крылья Советов».

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался о ситуации, когда не пожал руку арбитру Матюнину.

— Смелость, наверное, нужна, когда ты не пожал руку арбитру Матюнину после матча с «Химками». Или это больше не смелость, а эмоции?

— Сейчас я бы так не поступил. Но тогда оно того стоило. Меня просто захлестнули эмоции из-за несправедливых решений. Но я умею признавать свои ошибки. И сейчас открыто об этом говорю.

— Пожмешь руку Матюнину при случае?

— Конечно. Повторюсь,это были эмоции. Сейчас я это понимаю и признаю свою ошибку.

— До этого случая твой характер часто тебе мешал?

— Бывало. Но я работаю над этим.

— Игорь Денисов как-то признался, что хотел набить морду судьям. У тебя было такое желание?

— Я так сказать не могу, потому что мне еще играть. А так... Вопросы, конечно, к нашему судейству есть.

Максим Глушенков. «Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова

ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Матюнин
Максим Глушенков
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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16.07 15:00
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 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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