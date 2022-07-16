Глушенков: «Не боюсь армии. У меня лучший друг был в армии. И ничего»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал о своем отношение к службе в армии.

— Главный скандал этого лета случился в хоккее. Ты же слышал, как Ивана Федотова забрали в армию?

— Слышал, кончено. Но лично я не боюсь.

— Почему? Пойдешь служить?

— Пойду. А что бояться-то? У меня лучший друг был в армии. И ничего.