Глушенков: «В Самаре я получаю намного больше, чем в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Максим Глушенков в интервью «СЭ» сравнил зарплату в «Спартаке» и «Крыльев Советов».

— Финальное по твоему трансферу. В финансовом плане ты выиграл или проиграл?

— В Самаре я получаю намного больше, чем в «Спартаке». Но сейчас люди могут подумать, что в «Спартаке» у меня было, условно говоря, 10 миллионов, а сейчас — 20... Нет, цифры пониже.