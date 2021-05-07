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Глушаков тренируется с командой перед матчем со «Спартаком»

17:24
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков провел тренировку с командой перед матчем 29-го тура чемпионата России со «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба.

«Впереди — «Спартак», Глушаков работает вместе с командой», — говорится в Instagram «Химок».

Публикация от Футбольныи? клуб «Химки» (@fckhimki)

Ранее сообщалось, что футболист из-за травмы выбыл до конца сезона.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки» состоится 10 мая на «Открытие Арена». Начало — в 19.00 (мск). В этом сезоне 34-летний игрок провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал результативную передачу.

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