Глушаков тренируется с командой перед матчем со «Спартаком»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков провел тренировку с командой перед матчем 29-го тура чемпионата России со «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба.
«Впереди — «Спартак», Глушаков работает вместе с командой», — говорится в Instagram «Химок».
Ранее сообщалось, что футболист из-за травмы выбыл до конца сезона.
Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки» состоится 10 мая на «Открытие Арена». Начало — в 19.00 (мск). В этом сезоне 34-летний игрок провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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