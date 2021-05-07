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«Ахмат» — «Тамбов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

17:03
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Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов».

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Полярус, Янку.

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Герман, Архипов.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Ахмат — Тамбов

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