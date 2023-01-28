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Глушаков рассказал, как Каррера отправил его и Ещенко в дубль за лайки, и ответил на обвинения в заговоре против тренера

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Андрей Ещенко, Массимо Каррера и Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» вспомнил, как их с Андреем Ещенко отправили в дубль за лайки и разговор с вице-президентом «Спартака» Наилем Измайловым, на основании которого группа фанатов красно-белых обвиняла Глушакова в заговоре против Массимо Карреры.

«Был у нас разговор с вице-президентом клуба Наилем Измайловым. Он спросил наше мнение, нужно ли оставлять Карреру.

— Принимать такие решения — ваше дело, — ответили мы. — Но посмотрите на результаты, на травмы, на то, что происходит.

О заговоре, в котором меня потом обвиняли, и говорить смешно. Руководство просто решило обсудить ситуацию с опытными игроками и имело на это полное право. Мы никакими интригами не занимались.

После перерыва на сборные проиграли дома «Ахмату». И тут началось. Перед выездом на матч Лиги Европы с «Рапидом» в Вену нас с Андреем Ещенко отправили в дубль за... лайки, которые мы поставили под стихом актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который постоянно в поэтической форме высказывал все, что думает о нашей игре. У нас с Назаровым близкого общения не было, это другой актер и болельщик «Спартака» — Алексей Маклаков был вместе с Ребровым и Комбаровым в моей бане.

Никакого злого умысла, желания атаковать Массимо у меня и близко не было. Я даже не слушал стих, в котором Назаров раскритиковал Карреру. Просто перед тем сидел в каком-то паблике «Спартака» и увидел фото Дмитрия Юрьевича в шапке фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить, которую мы ему незадолго до того и подарили. Поэтому на автомате, увидев посты с Назаровым, лайкал их. Вот скажите — если бы реально был заговор, нас могли бы на месяц выгнать из основы за лайки? Дало бы руководство клуба Каррере это сделать?» — сказал Глушаков.

Под руководством итальянца красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017. Глушаков играл за московский клуб с 2013-го по 2019 год.

 
Денис Глушаков. «После чемпионского сезона подписал контракт напрямую с Федуном, и знакомые агенты сказали: «У тебя жизни в футболе больше не будет»

 

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Андрей Ещенко
Денис Глушаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
3
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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