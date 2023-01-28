Глушаков рассказал, как агенты Трабукки и Гурцкая хотели сделать капитаном Джикию, но команда проголосовала за него

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» вспомнил, как перед третьим сезоном Массимо Карреры агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая хотели сделать капитаном Георгия Джикию, но команда снова проголосовала за Глушакова.

«Перед третьим сезоном Карреры Бегемот и Трабукки хотели сделать капитаном Георгия Джикию. Переговорили с другими агентами, и те давили на своих клиентов, чтобы проголосовали за него. Ребята пообещали, но в итоге голоса отдали мне. За Квинси проголосовали семь человек, за Георгия — четыре. Я выиграл с большим перевесом, хотя делалось все, чтобы этого не произошло.

С Джикией отношения у меня ровные. Осадок, который был после истории с капитанством, остался в прошлом. Понимаю, что, наверное, он был заложником ситуации. Время расставит все на свои места и определит, каким капитаном Георгий войдет в историю», — сказал Глушаков.