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Сегодня, 11:44

Игонин: «Запас прочности «Зенита» вполне достаточен»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что у петербургского клуба не осталось позиций, которые нуждаются в усилении.

«Мы всегда говорили о том, что нужна конкуренция. Но все зависит от того, в каких турнирах участвует «Зенит». На уровне чемпионата России запас прочности вполне достаточен. Еврокубков нет. Но «Зенит» берет молодых футболистов, действует на перспективу, отталкиваясь от возможности участвовать в еврокубках. Это работа в долгую. Сегодня и сейчас — все есть», — приводит слова Игонина «КП-Спорт».

В это трансферное окно «Зенит» подписал двух футболистов «Коринтианса»: защитника Ренана и полузащитника Ду Кейроса.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

Источник: КП Спорт

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 1
Арина Соболенко 4 4
Идет 2-й сет

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Алексей Игонин
Футбол
ФК Зенит
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
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5.03 14:00
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 - : -
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 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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