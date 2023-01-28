Игонин: «Запас прочности «Зенита» вполне достаточен»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что у петербургского клуба не осталось позиций, которые нуждаются в усилении.

«Мы всегда говорили о том, что нужна конкуренция. Но все зависит от того, в каких турнирах участвует «Зенит». На уровне чемпионата России запас прочности вполне достаточен. Еврокубков нет. Но «Зенит» берет молодых футболистов, действует на перспективу, отталкиваясь от возможности участвовать в еврокубках. Это работа в долгую. Сегодня и сейчас — все есть», — приводит слова Игонина «КП-Спорт».

В это трансферное окно «Зенит» подписал двух футболистов «Коринтианса»: защитника Ренана и полузащитника Ду Кейроса.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.