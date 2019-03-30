Глушаков показал жесты фанатской трибуне "Спартака" после гола в Грозном

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков забил третий гол красно-белых в матче 21-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (3:1).

После этого 32-летний хавбек показал жесты болельщикам москвичей: он приложил одну руку к уху, как будто изображая звонок по телефону, а другой показал в сторону гостевого сектора. Во время этой встречи фанаты красно-белых скандировали оскорбительные лозунги в адрес Глушакова, в том числе после забитого мяча.

Напомним, Глушаков также показывал жесты в сторону болельщиков во время игры 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" на "Открытие Арене" (1:1). Тогда он забил гол, после чего показал на свою фамилию на игровой футболке, повернувшись к фанатской трибуне спиной.

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