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Сегодня, 13:43

Глушаков о Жиркове: «Молодой и перспективный»

Глушаков оценил возможный переход Жиркова в «Химки»
Севастиан Терлецкий
,  
Микеле Антонов
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном переходе Юрия Жиркова в подмосковный клуб.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном переходе Юрия Жиркова в подмосковный клуб.

Сегодня, 12 января, футболист прибыл в «Химки» для прохождения медосмотра и завершения перехода в клуб.

— Как год наступил?

— Да хорошо, спокойно, как всегда. Дома поплавали, потом Новый год отпраздновали. Нормально.

— «Химки» меняются?

— Ну усиление, пишут, вот, видите.

— Жирков только что приехал.

— Я тоже слышал об этом.

— Хороший трансфер?

— Это хороший футболист. Я не знаю, в какой Жирков сейчас форме. Но если футболист хочет играть дальше, то он продолжает. Не просто же так он вернулся обратно в футбол. Он и не заканчивал в принципе, а был без команды.

— Перспективный?

— Молодой и перспективный. Что вы смотрите в паспорт все время. Не надо туда смотреть. Главное — есть желание, мотивация. Если человек физически справляется, то на возраст не надо смотреть.

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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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