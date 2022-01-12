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Сегодня, 13:40

В «Крыльях Советов» рассказали подробности задержки рейса в Турцию

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов в разговоре с «СЭ» рассказал о задержке рейса в Турцию.

Пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов в разговоре с «СЭ» рассказал о задержке рейса в Турцию.

«Да, самолет задержали. Сейчас уже команда разместились, все хорошо. Прилетели в шесть утра, хотя должны были приземлиться в шесть вечера. Ну, что поделать. Сборы только начинаются, чемпионат не завтра стартует», — сказал Съестнов «СЭ».

Вчера, 11 января «Крылья Советов» сообщали о вылете команды на первый зимний сбор в турецком Белеке. Первый сбор самарцев продлится до 24 января.

«Крылья Советов» занимают 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, на счету команды 27 очков в 18 матчах.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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Ахмат – Уфа
 - : -
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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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