В «Крыльях Советов» рассказали подробности задержки рейса в Турцию

Пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов в разговоре с «СЭ» рассказал о задержке рейса в Турцию.

Пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов в разговоре с «СЭ» рассказал о задержке рейса в Турцию.

«Да, самолет задержали. Сейчас уже команда разместились, все хорошо. Прилетели в шесть утра, хотя должны были приземлиться в шесть вечера. Ну, что поделать. Сборы только начинаются, чемпионат не завтра стартует», — сказал Съестнов «СЭ».

Вчера, 11 января «Крылья Советов» сообщали о вылете команды на первый зимний сбор в турецком Белеке. Первый сбор самарцев продлится до 24 января.

«Крылья Советов» занимают 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, на счету команды 27 очков в 18 матчах.