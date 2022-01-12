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Денис Глушаков о новичках «Химок»: «Кокорина еще ждем»

Глушаков заявил, что ждет Кокорина в «Химках»
Микеле Антонов
,  
Севастиан Терлецкий
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал активность подмосковного клуба в зимнее трансферное окно.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал активность подмосковного клуба в зимнее трансферное окно.

— Чуть раньше перешел Мамаев.

— Еще молодой. 33 или сколько ему.

— Как вам эта связка в центре поля?

— Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам и будем играть. В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят.

— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.

— Так вы пишете. Я откуда знаю.

— Ему дали недавно «Золотую урну».

— Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.

— Худший игрок серии А.

— Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.

— Это повод возвращаться?

— Это к нему вопрос, я не знаю.

— Ты бы его хотел видеть в «Химках»?

— Безусловно.

— Ты думаешь, он еще в порядке?

— В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.

В январе «Химки» на правах свободного агента подписали полузащитника Павла Мамаева. Сегодня, 12 января стало известно, что на медосмотр для перехода в подмосковный клуб прибыл бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков.

Александр Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. За все время в итальянском клубе он принял участие в 10 матчах, проведя на поле в сумме 212 минут и не отличившись результативными действиями. 8 января россиянин стал обладателем премии «Золотая урна».

Александр Кокорин
Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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