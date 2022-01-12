Денис Глушаков о новичках «Химок»: «Кокорина еще ждем»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал активность подмосковного клуба в зимнее трансферное окно.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал активность подмосковного клуба в зимнее трансферное окно.

— Чуть раньше перешел Мамаев.

— Еще молодой. 33 или сколько ему.

— Как вам эта связка в центре поля?

— Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам и будем играть. В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят.

— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.

— Так вы пишете. Я откуда знаю.

— Ему дали недавно «Золотую урну».

— Я так и не понял, про что это вообще. Даже не вникал.

— Худший игрок серии А.

— Не знаю, что это такое. Не обращаю на это внимание.

— Это повод возвращаться?

— Это к нему вопрос, я не знаю.

— Ты бы его хотел видеть в «Химках»?

— Безусловно.

— Ты думаешь, он еще в порядке?

— В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.

В январе «Химки» на правах свободного агента подписали полузащитника Павла Мамаева. Сегодня, 12 января стало известно, что на медосмотр для перехода в подмосковный клуб прибыл бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков.

Александр Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. За все время в итальянском клубе он принял участие в 10 матчах, проведя на поле в сумме 212 минут и не отличившись результативными действиями. 8 января россиянин стал обладателем премии «Золотая урна».