Глушаков назвал шуткой возможный переезд в Армению

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» новость о том, что бывший одноклубник Арас Озбилиз приглашал его играть в Армению.

«Озбилиз приглашал играть в Армению? Да, в шутку общались с ним на эту тему (смеется). Арас пригласил меня, а я ему сказал: «Ты мне шашлыки пожаришь и люля? Какие задачи у вас?» — сказал Глушаков «СЭ».

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».