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Сегодня, 16:10

Глушаков назвал шуткой возможный переезд в Армению

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» новость о том, что бывший одноклубник Арас Озбилиз приглашал его играть в Армению.

«Озбилиз приглашал играть в Армению? Да, в шутку общались с ним на эту тему (смеется). Арас пригласил меня, а я ему сказал: «Ты мне шашлыки пожаришь и люля? Какие задачи у вас?» — сказал Глушаков «СЭ».

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Арас Озбилис
Денис Глушаков
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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 - : -
5.03 19:30
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Спартак

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Спартак

 6
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