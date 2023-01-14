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Радченко: «Сейчас Сычевой сидел бы на скамейке запасных «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого заиграть в питерском клубе.

Ранее сообщалось, что в соглашении игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиарда рублей для других клубов чемпионата России.

«С нападающими у «Зенита» все в порядке. В первой части чемпионата игроки группы атаки много забивали, очень хорошие футболисты играют в нападении. На данный момент Сычевому очень сложно было бы конкурировать. Он бы оставался на скамейке запасных. Новость про 200 миллионов рублей за Сычевого для «Зенита» — это бред сумасшедшего. За такую сумму его никто не купит», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в РПЛ, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт

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1-й тайм

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Владимир Сычевой
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 12
П
Александр Соболев

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Квинси Промес

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