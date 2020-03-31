Глушаков, Комбаров и игроки «Спартака» помогли фанатам позаботиться о ветеранах

Фанаты «Спартака» поблагодарили футболистов за поддержку в организации помощи пожилым людям.

— В эти непростые времена как никогда начинаешь понимать значимость слова «единство», — говорится в группе Instagram Supporters_group. — Мы от всей души хотим поблагодарить всех, кто помогает нам в деле заботы о ветеранах и группе риска. Сказать спасибо каждому, кто внес свою лепту в приобретении продуктов.

Выразить отдельный респект всем нашим волонтерам. И конечно же, направить самые теплые слова в адрес наших нынешних и бывших игроков, которые вложились не словом, а делом! Это наш капитан Георгий Джикия, защитник Николай Рассказов, наш большой друг и соратник, вратарь «Спартака» Артем Ребров, а также экс-футболисты нашего родного клуба Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Спасибо за постоянную поддержку пляжному «Спартаку».