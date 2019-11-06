РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Глушаков и Промес отреагировали на сотый матч «Спартака» на домашнем стадионе

08:29
Instagram «Спартака».
Instagram «Спартака».
Теги:

Матч 15-го тура чемпионата России против «Арсенала» стал для «Спартака» сотым на домашнем стадионе («Открытие Арене»). Экс-игроки красно-белых Квинси Промес и Денис Глушаков отреагировали на эту новость под постом пресс-службы клуба в Instagram.

— Красиво, — написал Глушаков.

— Легендарный, я люблю тебя, — добавил Промес.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года. В составе москвичей Квинси стал чемпионом России-2017, тогда же завоевал Суперкубок страны. В общей сложности легионер провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.

Глушаков выступал за красно-белых с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего игрок провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: новый тренер
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир