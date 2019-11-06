Глушаков и Промес отреагировали на сотый матч «Спартака» на домашнем стадионе

Матч 15-го тура чемпионата России против «Арсенала» стал для «Спартака» сотым на домашнем стадионе («Открытие Арене»). Экс-игроки красно-белых Квинси Промес и Денис Глушаков отреагировали на эту новость под постом пресс-службы клуба в Instagram.

— Красиво, — написал Глушаков.

— Легендарный, я люблю тебя, — добавил Промес.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года. В составе москвичей Квинси стал чемпионом России-2017, тогда же завоевал Суперкубок страны. В общей сложности легионер провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.

Глушаков выступал за красно-белых с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего игрок провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

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