Владимира Габулова могут отстранить от футбольной деятельности

Бывшему генеральному директору «Химок» Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Габулова могут отстранить за заход в судейскую после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Уфа» (1:1).

Вчера, 4 мая глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что инцидент с участием Габулова будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета, которое пройдет завтра. В рапорте делегата матча отражено, что функционер заходил в судейскую без разрешения.

Ранее сообщалось, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе из-за ситуации, которая произошла после игры с «Уфой».

Сегодня, 5 мая «Химки» объявили об уходе 38-летнего Габулова со своей должности по собственному желанию. Он работал в клубе с декабря 2021 года.