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Сегодня, 19:58

Владимира Габулова могут отстранить от футбольной деятельности

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывшему генеральному директору «Химок» Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Габулова могут отстранить за заход в судейскую после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Уфа» (1:1).

Вчера, 4 мая глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что инцидент с участием Габулова будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета, которое пройдет завтра. В рапорте делегата матча отражено, что функционер заходил в судейскую без разрешения.

Ранее сообщалось, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе из-за ситуации, которая произошла после игры с «Уфой».

Сегодня, 5 мая «Химки» объявили об уходе 38-летнего Габулова со своей должности по собственному желанию. Он работал в клубе с декабря 2021 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4686331-vladimiru-gabulovu-grozit-otstranenie-ot-futbola-za-zahod-v-sudejskuyu.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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