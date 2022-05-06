«Крылья Советов» — «Динамо»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

«Крылья Советов» победили «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

В составе самарской команды дубль оформил Максим Глушенков. Еще по одному мячу забили Владислав Сарвели, Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. У москвичей голы на счету Фабиана Бальбуэна и Вячеслава Грулева.

Отметим, что гости заканчивали игру в меньшинстве. Красную карточку получил Грулев.

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.