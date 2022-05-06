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Сегодня, 21:30

«Крылья Советов» — «Динамо»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Крылья Советов» — «Динамо».
Фото ФК «Динамо»

«Крылья Советов» победили «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

В составе самарской команды дубль оформил Максим Глушенков. Еще по одному мячу забили Владислав Сарвели, Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. У москвичей голы на счету Фабиана Бальбуэна и Вячеслава Грулева.

Отметим, что гости заканчивали игру в меньшинстве. Красную карточку получил Грулев.

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
5:2
Динамо
Голы
Глушенков, 22 (1:0), Бальбуэна, 41 (1:1), Сарвели, 55 (2:1), Глушенков, 71 (3:1), Грулев, 74 (3:2), Зиньковский, 80 (4:2), Пиняев, 90+3 (5:2)
Крылья Советов
Ломаев Горшков Костанца Бейл Барач Гапонов Якуба (Витюгов, 89) Ежов (Пиняев, 82) Глушенков (Цыпченко, 76) Зиньковский (Липовой, 89) Сарвели (Коваленко, 82)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Сазонов Лаксальт Моро (Макаров, 64) Грулев Захарян Фомин Нжи (Лесовой, 64) Тюкавин (Гладышев, 84)
Предупреждения
Моро 28’, Лаксальт 35’, Грулев 55’, Гладышев 85’, Захарян 90+1’
Удаления
Грулев 90+2’ (вторая ж.к)
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Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Хатуев (Грозный)
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ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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