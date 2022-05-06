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Точилин оценил перспективы Шварца остаться в «Динамо»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин высказался о перспективах главного тренера клуба Сандро Шварца.

«Я такого не слышал, что кто-то хочет увольнять Шварца. То, что какие-то неудачи на финише, так все-таки молодая команда, ей присущи неудачи, нестабильность. Плюс, это давление, что они должны были навязать борьбу «Зениту», где-то сыграло злую шутку. Но команда все равно высоко идет, поэтому неправильно говорить, что у «Динамо» какой-то провал.

А если увольнять после трех поражений, тогда была бы большая текучка в нашем чемпионате. Хотя, конечно, это не мне решать. Все-таки это надо быть в эпицентре команды. Это должны руководители решать.

Тут все-таки надо понимать, что сам Шварц думает. Контракт у него до 2024 года. Сейчас сезон закончится, они все сядут и будут решать. Насколько я понимаю, на данный момент у него есть полное доверие руководителей», — приводит слова Точилина «Спорт День за Днем».

6 мая «Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-tochilin-sezon-dlya-dinamo-po-lyubomu-budet-udachnym
Александр Точилин
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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
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 - : -
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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 15 1 4
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Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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