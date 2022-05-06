Точилин оценил перспективы Шварца остаться в «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин высказался о перспективах главного тренера клуба Сандро Шварца.

«Я такого не слышал, что кто-то хочет увольнять Шварца. То, что какие-то неудачи на финише, так все-таки молодая команда, ей присущи неудачи, нестабильность. Плюс, это давление, что они должны были навязать борьбу «Зениту», где-то сыграло злую шутку. Но команда все равно высоко идет, поэтому неправильно говорить, что у «Динамо» какой-то провал.

А если увольнять после трех поражений, тогда была бы большая текучка в нашем чемпионате. Хотя, конечно, это не мне решать. Все-таки это надо быть в эпицентре команды. Это должны руководители решать.

Тут все-таки надо понимать, что сам Шварц думает. Контракт у него до 2024 года. Сейчас сезон закончится, они все сядут и будут решать. Насколько я понимаю, на данный момент у него есть полное доверие руководителей», — приводит слова Точилина «Спорт День за Днем».

6 мая «Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.