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10 мая, 18:13

Семак после победы над «Сочи»: «Зенит» остается в деле и имеет шансы на то, чтобы выиграть чемпионат»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

Матч команд прошел в воскресенье, 10 мая, и завершился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Победный гол на 84-й минуте забил Александр Ерохин.

«Реализация у «Сочи» была гораздо лучше, чем у нас. Поэтому нам пришлось сегодня достаточно сложно. И чем меньше времени остается, больше нервозности. Эмоционально проще команде обороняться. Но я рад, конечно, что мы переломили ход матча, смогли забить и один, и второй мяч. Думаю, по тому, как складывался матч, довольны и этим результатом. Главное — победа! Мы остаемся в деле и имеем шансы на то, чтобы выиграть чемпионат», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также специалист высказался о том, что питерцы вышли в лидеры чемпионата.

«Мы должны делать все, что от нас зависит — выигрывать, набирать как можно большее количество очков. И, в принципе, мы каждый год практически идем по своему графику. Поэтому посмотрим. Наша задача побеждать самим. Если мы не будем побеждать, ничего не будет. А с точки зрения преимущества, конечно, оно есть у той команды, у которых меньше потерянных очков», — добавил он.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Сочи&raquo; (2:1) в&nbsp;матче 29-го тура РПЛ.Ветеран Ерохин оставил «Зенит» в чемпионской гонке! Эмоциональный камбэк против дерзкого «Сочи»

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (63 очка), однако у «быков» еще один матч в запасе. В заключительном туре сезона-2025/26 сине-бело-голубые 17 мая сыграют с «Ростовом».

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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