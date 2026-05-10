Семак после победы над «Сочи»: «Зенит» остается в деле и имеет шансы на то, чтобы выиграть чемпионат»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.
Матч команд прошел в воскресенье, 10 мая, и завершился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Победный гол на 84-й минуте забил Александр Ерохин.
«Реализация у «Сочи» была гораздо лучше, чем у нас. Поэтому нам пришлось сегодня достаточно сложно. И чем меньше времени остается, больше нервозности. Эмоционально проще команде обороняться. Но я рад, конечно, что мы переломили ход матча, смогли забить и один, и второй мяч. Думаю, по тому, как складывался матч, довольны и этим результатом. Главное — победа! Мы остаемся в деле и имеем шансы на то, чтобы выиграть чемпионат», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.
Также специалист высказался о том, что питерцы вышли в лидеры чемпионата.
«Мы должны делать все, что от нас зависит — выигрывать, набирать как можно большее количество очков. И, в принципе, мы каждый год практически идем по своему графику. Поэтому посмотрим. Наша задача побеждать самим. Если мы не будем побеждать, ничего не будет. А с точки зрения преимущества, конечно, оно есть у той команды, у которых меньше потерянных очков», — добавил он.
«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (63 очка), однако у «быков» еще один матч в запасе. В заключительном туре сезона-2025/26 сине-бело-голубые 17 мая сыграют с «Ростовом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0