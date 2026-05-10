Семак после победы над «Сочи»: «Зенит» остается в деле и имеет шансы на то, чтобы выиграть чемпионат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

Матч команд прошел в воскресенье, 10 мая, и завершился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Победный гол на 84-й минуте забил Александр Ерохин.

«Реализация у «Сочи» была гораздо лучше, чем у нас. Поэтому нам пришлось сегодня достаточно сложно. И чем меньше времени остается, больше нервозности. Эмоционально проще команде обороняться. Но я рад, конечно, что мы переломили ход матча, смогли забить и один, и второй мяч. Думаю, по тому, как складывался матч, довольны и этим результатом. Главное — победа! Мы остаемся в деле и имеем шансы на то, чтобы выиграть чемпионат», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также специалист высказался о том, что питерцы вышли в лидеры чемпионата.

«Мы должны делать все, что от нас зависит — выигрывать, набирать как можно большее количество очков. И, в принципе, мы каждый год практически идем по своему графику. Поэтому посмотрим. Наша задача побеждать самим. Если мы не будем побеждать, ничего не будет. А с точки зрения преимущества, конечно, оно есть у той команды, у которых меньше потерянных очков», — добавил он.

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (63 очка), однако у «быков» еще один матч в запасе. В заключительном туре сезона-2025/26 сине-бело-голубые 17 мая сыграют с «Ростовом».

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