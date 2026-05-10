«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ
«Локомотив» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.
Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени.
Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Сильянов, Погостнов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Лукас Вера, Карпукас, Воробьев, Руденко.
Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Ненахов, Чевардин, Салтыков, Щетинин, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Пиняев, Мялковский.
«Балтика»: Любаков, Варатынов, Гассама, Андраде, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, М. Петров, Йенне, Ласерда.
Запасные: Цицилин, Кукушкин, Беликов, Рядно, Мурид, Ковалев, Ковач, Поспелов, Манелов, Оффор.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0