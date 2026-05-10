«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Сильянов, Погостнов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Лукас Вера, Карпукас, Воробьев, Руденко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Ненахов, Чевардин, Салтыков, Щетинин, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Пиняев, Мялковский.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Гассама, Андраде, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, М. Петров, Йенне, Ласерда.

Запасные: Цицилин, Кукушкин, Беликов, Рядно, Мурид, Ковалев, Ковач, Поспелов, Манелов, Оффор.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».