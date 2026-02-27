Семак — о победе «Зенита» над «Балтикой»: «Сделали шажочек вперед»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил первый и второй таймы в матче 19-го тура чемпионата России против «Балтики».

Игра прошла в пятницу, 27 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике на 87-й минуте.

«В принципе, в первом тайме достаточно надежно играли в обороне, немножко не хватало в завершении более точной передачи. Во втором тайме было больше нервов, немножко структура игры чуть-чуть сбилась, больше стало ошибок на фоне усталости. Пропустили после стандартного положения. Хорошо, что гол отменили, и смогли сами забить. Конечно, очень важная игра, одна из двенадцати. Сделали шажочек вперед», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также он отметил, что именно добавление конкретики в завершении атак помогло Энрике забить победный гол.

«То, что не хватало Луису, мы с ним разговаривали, это больше конкретики в завершении, что он и сделал: ушел, один раз пробил после ухода в центр с левой ноги, второй раз пробил. Будут удары — будут голы. Поэтому бить нужно больше, особенно против команд, которые обороняются глубоко и активно», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате команда проведет 8 марта против «Оренбурга».

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