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Семак — о победе «Зенита» над «Балтикой»: «Сделали шажочек вперед»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил первый и второй таймы в матче 19-го тура чемпионата России против «Балтики».

Игра прошла в пятницу, 27 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике на 87-й минуте.

«В принципе, в первом тайме достаточно надежно играли в обороне, немножко не хватало в завершении более точной передачи. Во втором тайме было больше нервов, немножко структура игры чуть-чуть сбилась, больше стало ошибок на фоне усталости. Пропустили после стандартного положения. Хорошо, что гол отменили, и смогли сами забить. Конечно, очень важная игра, одна из двенадцати. Сделали шажочек вперед», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков бьет по&nbsp;воротам &laquo;Балтики&raquo; (1:0).«Зенит» начал весну с победы над «Балтикой». Отмененный гол Андраде еще долго будут обсуждать

Также он отметил, что именно добавление конкретики в завершении атак помогло Энрике забить победный гол.

«То, что не хватало Луису, мы с ним разговаривали, это больше конкретики в завершении, что он и сделал: ушел, один раз пробил после ухода в центр с левой ноги, второй раз пробил. Будут удары — будут голы. Поэтому бить нужно больше, особенно против команд, которые обороняются глубоко и активно», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате команда проведет 8 марта против «Оренбурга».

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Сергей Семак
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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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