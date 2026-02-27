Хиддинк поздравил Семака с юбилеем: «Он всегда был моим помощником в тактическом плане»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» поздравил с 50-летием Сергея Семака.

«Поздравляю Сергея! Он очень успешный тренер. В расцвете сил он был очень умным стратегом на поле. Во время матчей он всегда был моим помощником в тактическом плане», — сказал Хиддинк «СЭ».

Семак вместе с «Зенитом» в качестве тренера шесть раз выигрывал чемпионат России, завоевывал серебро РПЛ, дважды побеждал в Кубке России и пять раз — в розыгрыше Суперкубка.

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