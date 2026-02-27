Игроки «Зенита» поздравили Семака с 50-летием тортом в раздевалке

Футболисты «Зенита» поздравили главного тренера команды Сергея Семака с днем рождения после победы над «Балтикой» (1:0) в 19-м туре чемпионата России.

27 февраля специалисту исполнилось 50 лет. По окончании домашней игры Семаку в раздевалке сине-бело-голубых преподнесли праздничный торт.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством питерцы шесть раз выигрывали чемпионат России, дважды завоевывали Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

После победы над «Балтикой» команда из Санкт-Петербурга с 42 очками вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ.

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