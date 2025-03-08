Быстров назвал «дебилизмом» удаление Вендела перед матчем со «Спартаком»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление полузащитника петербуржцев Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Удалиться таким образом перед таким матчем — дебилизм! «Зенит» должен его наказать, но он может и обидеться. Но человек уходит уже летом...Ну, накажешь ты его...Семак должен принять это решение», — сказал Быстров «СЭ».

Судья Виталий Мешков удалил с поля 27-летнего футболиста на 74-й минуте за неприличный жест в адрес соперника. Вендел пропустит игру со «Спартаком» в 20-м туре чемпионата России.