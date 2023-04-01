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Сегодня, 21:37

Семак: «Когда Кассьерра забьет, он почувствует уверенность и раскрепостится»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Матео Кассьерры в сезоне-2022/23.

— Вы упомянули про Матео. Вы ни раз говорили, и когда Азмун долго не забивал, и когда Дзюба, что нападающим придут голы, ничего страшного. Но Кассьерра не забивает уже 21 тур чемпионата России. Не беспокоит ли вас это, в чем могут быть трудности и как придать эту уверенность, о которой вы говорите?

— Уверенность придет только тогда, когда он забьет, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев. — Он почувствует ее, раскрепостится. А насколько меня это напрягает — нет, не напрягает. Думаю, количество мячей и моментов, которые мы создаем, нас устраивает. Но для него лично, для его уверенности, конечно важно забивать мячи. Нас это не напрягает. По количеству моментов и забитых мячей у нас показатели неплохие. Но для него действительно это важно, потому что каждую следующую игру он может переживать. Парень очень скромный, ему очень хочется, чтобы он почувствовал эту уверенность. В таких случаях, как говорят, прорвет и прорвет в самый нужный момент. Мы верим во всех наших игроков, все стараются и работают, несмотря на то, что кто-то играет больше, кто-то меньше. В плане конкуренции и здорового коллектива все ребята молодцы.

Матео Кассьерра
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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