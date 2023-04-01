Главный тренер «Пари НН» Горлов: «В первом тайме сказалось мастерство игроков «Локомотива» и наши ошибки»

Главный тренер «Пари НН» Артем Горлов прокомментировал крупное поражение от «Локомотива» (0:4) в 21-м туре РПЛ.

«Можно, что угодно говорить сейчас, но счет останется прежним. В первом тайме сказалось исполнительское мастерство игроков «Локомотива» и... наши ошибки. Не знаю, была ли рука у Дзюбы в нашей штрафной, но в итоге вскоре он сам забил гол. А потом мы допустили оплошности, и 0:3 к 31 минуте. После этого соперник играл по счету. Мы пытались атаковать, оголяли тылы и пропускали контратаки. К сожалению, замены сегодня не усилили нашу игру. Скорее, наоборот. Нам не хотелось сегодня закрываться, но с таким клубом, как «Локомотив», нельзя ошибаться», — приводит слова Горлова пресс-служба клуба.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.