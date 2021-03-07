Главный тренер «Урала» рассказал, почему Бикфалви не выйдет на матч с «Уфой» с первых минут
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал, почему нападающий команды Эрик Бикфалви не выйдет в стартовом составе на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Команда проводит третий матч за неделю, но я думаю, что игроки успели восстановиться. Мы должны подойти к встрече в неплохом состоянии. Что касается потерь — Герасимов, к сожалению, выбыл из-за повреждения. Эрик Бикфалви не до конца восстановился, решили не рисковать его здоровьем. Нам отступать некуда, важен результат, мы постараемся взять у «Уфы» реванш за кубковый матч», — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев.
Матч «Урал» — «Уфа» состоится сегодня, 7 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск). 3 марта команды встречались в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, уфимцы одержали победу со счетом 3:0.
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