«Единственный и неповторимый». «Зенит» поздравил Спаллетти с днем рождения
Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти отмечает день рождения. Итальянцу исполнилось 62 года.
Петербургский клуб поздравил специалиста: «С днем рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти!«
Спаллетти возглавлял «Зенит» с декабря 2009-го по март 2014 года. Под его руководством петербуржцы стали двукратными чемпионами России и вице-чемпионами, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.
С днем рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти! ? pic.twitter.com/g1XFtSWK7W— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 7, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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