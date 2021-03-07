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«Единственный и неповторимый». «Зенит» поздравил Спаллетти с днем рождения

13:57
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Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти отмечает день рождения. Итальянцу исполнилось 62 года.

Петербургский клуб поздравил специалиста: «С днем рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти!«

Спаллетти возглавлял «Зенит» с декабря 2009-го по март 2014 года. Под его руководством петербуржцы стали двукратными чемпионами России и вице-чемпионами, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

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