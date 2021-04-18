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«Урал» — «Рубин»: Погребняк и Кварацхелия выйдут в стартовых составах

10:52
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«Урал» примет «Рубин» на своем поле в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Евсеев, Калини, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Кузьмичев, Емельянов, Магомадов, Панюков, Максименко.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Шатов, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Бегич, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Суриков, Хван ин Бом, Игнатьев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Урал — Рубин

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