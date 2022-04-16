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Главный тренер «Уфы» Стукалов назвал заслуженной ничью в матче с ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я благодарен ребятам. Игра была ничейная, у ЦСКА не было стопроцентных моментов, у нас был момент, когда Агаларов мог решать, но... А так — понятно, что мы отдали преимущество, отдали территорию, но не давали сопернику подойти к воротам.
Думаю, мы заслужили гол в концовке. Все старались, претензий ни к кому нет. Не повлияла ли тройная замена у «Уфы» перед угловым, после которого забил Фернандес? Возможно, повлияла, но у ЦСКА вышли габаритные футболисты. Мы понимали, что нам могут забить со стандарта. Может, надо было делать замены раньше, мы видели, что у соперников готовилась замена. К сожалению, мы немножко не разобрались и пропустили. Даст ли сегодняшняя ничья моральный импульс футболистам? Думаю, да, потому что любое очко в нашей борьбе в нижней части таблицы может стать золотым», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Стукалов.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес открыл счет в матче с «Уфой» на 89-й минуте встречи, но футболист уфимцев Алексей Никитин спас команду от поражения голом на 90+5-й минуте.

Благодаря ничьей с ЦСКА «Уфа» опередила «Урал» и покинула зону вылета, поднявшись на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в 25 матчах.

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4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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