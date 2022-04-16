Главный тренер «Уфы» Стукалов назвал заслуженной ничью в матче с ЦСКА
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.
«Я благодарен ребятам. Игра была ничейная, у ЦСКА не было стопроцентных моментов, у нас был момент, когда Агаларов мог решать, но... А так — понятно, что мы отдали преимущество, отдали территорию, но не давали сопернику подойти к воротам.
Думаю, мы заслужили гол в концовке. Все старались, претензий ни к кому нет. Не повлияла ли тройная замена у «Уфы» перед угловым, после которого забил Фернандес? Возможно, повлияла, но у ЦСКА вышли габаритные футболисты. Мы понимали, что нам могут забить со стандарта. Может, надо было делать замены раньше, мы видели, что у соперников готовилась замена. К сожалению, мы немножко не разобрались и пропустили. Даст ли сегодняшняя ничья моральный импульс футболистам? Думаю, да, потому что любое очко в нашей борьбе в нижней части таблицы может стать золотым», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Стукалов.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес открыл счет в матче с «Уфой» на 89-й минуте встречи, но футболист уфимцев Алексей Никитин спас команду от поражения голом на 90+5-й минуте.
Благодаря ничьей с ЦСКА «Уфа» опередила «Урал» и покинула зону вылета, поднявшись на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в 25 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0