Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую ничью армейцев в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Сам удивляюсь, почему ЦСКА очередной матч не может выиграть. Была надежда на импортных футболистов, что-то получалось. Они на голову выше наших остальных, хотелось, чтобы и они подтянулись. Такое впечатление было на протяжении трех или четырех игр, а потом запас сил кончился. Кураж кончился, они уже еле-еле уносят ноги. Кое-как затолкали мяч на никакой игре. Не вижу никакого взаимодействия, в игре какой-то сумбур. Еще и пропустили от «Уфы». У них есть наметки на атаку, они соображают. А у ЦСКА даже мысли нет. Это худшее, что может быть в команде. Заработали очко и слава богу», — сказал Пономарев «СЭ».

В составе армейцев на 89-й минуте отличился Марио Фернандес, у уфимцев на 90+5-й минуте забил Алексей Никитин.

ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Уфа» идет на 14-й строчке с 22 очками в 25 играх.