Силкин: «Динамо» победило в трех последних матчах РПЛ за счет самоотдачи футболистов

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что московский клуб одержал победы в трех последних матчах Тинькофф РПЛ за счет самоотдачи футболистов.

«С одной стороны, «Динамо» после возобновления чемпионата выглядело тяжеловато, с другой стороны, игроки выкладываются до конца, это им принесло победы в последних матчах, — сказал Силкин ТАСС. — Болельщиков подкупает то, что футболисты «Динамо» борются до конца, когда что-то не получается, тренер пытается поменять игру, это важно. Состав «Динамо» перспективный, он нравится болельщикам».

В пятницу «Динамо» дома выиграло у грозненского «Ахмата» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. До этого бело-голубые на выезде оказались сильнее «Нижнего Новгорода» (1:0) и «Краснодара» (1:0).

«Динамо» нужно набирать свои очки, поэтому о шансах на чемпионство рассуждать не стоит, ведь есть «Зенит». Понятно, что игра «Динамо» с ЦСКА будет серьезной, потому что армейцы показывают очень неплохой футбол. При этом у бело-голубых нет проходных встреч, потому что они догоняют. Я считаю, что «Динамо» уже потеряло все возможные очки, больше терять нельзя", — добавил Силкин.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах. Петербургский «Зенит» имеет столько же очков, но лидирует в таблице за счет результатов личных встреч с бело-голубыми.