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Силкин: «Динамо» победило в трех последних матчах РПЛ за счет самоотдачи футболистов

Силкин назвал причину успешной игры «Динамо» в чемпионате России
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что московский клуб одержал победы в трех последних матчах Тинькофф РПЛ за счет самоотдачи футболистов.

«С одной стороны, «Динамо» после возобновления чемпионата выглядело тяжеловато, с другой стороны, игроки выкладываются до конца, это им принесло победы в последних матчах, — сказал Силкин ТАСС. — Болельщиков подкупает то, что футболисты «Динамо» борются до конца, когда что-то не получается, тренер пытается поменять игру, это важно. Состав «Динамо» перспективный, он нравится болельщикам».

В пятницу «Динамо» дома выиграло у грозненского «Ахмата» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. До этого бело-голубые на выезде оказались сильнее «Нижнего Новгорода» (1:0) и «Краснодара» (1:0).

«Динамо» нужно набирать свои очки, поэтому о шансах на чемпионство рассуждать не стоит, ведь есть «Зенит». Понятно, что игра «Динамо» с ЦСКА будет серьезной, потому что армейцы показывают очень неплохой футбол. При этом у бело-голубых нет проходных встреч, потому что они догоняют. Я считаю, что «Динамо» уже потеряло все возможные очки, больше терять нельзя", — добавил Силкин.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах. Петербургский «Зенит» имеет столько же очков, но лидирует в таблице за счет результатов личных встреч с бело-голубыми.

Источник: https://tass.ru/sport/14393929

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Сергей Силкин
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0
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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