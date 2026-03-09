Тренер «Спартака» Карседо: «Футбол — это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал игру команды в концовках матчей и результативность замен.

В понедельник, 9 марта, красно-белые победили «Акрон» (4:3) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России.

— Складывается ощущение, что команда выключается после 60-й минуты и вы затягиваете с заменами.

— Когда ты пропускаешь голы, то это не всегда связано с физической формой. Когда счет был 3:3, то нам было непросто. Но команда правильно отреагировала и смогла проявить характер. Так было в матче с «Сочи». С «Динамо» — только эпизодически, потому что мы проиграли крупно. Команда показывает характер. Сегодня замена сработала, Маркиньос забил победный гол. Футбол — это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо, — отметил Карседо.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут 14 марта на выезде против «Зенита».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max