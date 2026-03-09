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Полузащитник «Спартака» Маркиньос о победе над «Акроном»: «Я горжусь командой»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос забивает победный гол «Акрону» (4:3).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу над «Акроном» (4:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Сложный матч получился, мы сохранили спокойствие, нам удалось перевернуть ситуацию, изменить результат. Я горжусь командой, своим клубом. Рад трем очкам, впереди очень сложный матч с «Зенитом».

Пропущенные голы? Тренер работает над этой ситуацией. Надо что-то исправлять, пропускать меньше голов. Я думаю, что нужно идти от матча к матчу. Сейчас нужно подготовиться к игре с «Зенитом». Нужно работать спокойно и размеренно, думать о нашем физическом и психолоческом состоянии. Конечно, «Зенит» — это очень сложный соперник, но мы — «Спартак» и, поэтому у нас есть все шансы победить.

Наша команда всегда старается эволюционировать и прогрессировать. Игра с «Динамо» — тот матч, который хочется забыть, но чтобы забыть нужно еще какие-то выводы сделать. Стараемся стать лучше, подниматься выше в таблице. И думаю, что у нас это получится», — сказал бразилец.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Кристофера Ву &laquo;Акрону&raquo; в&nbsp;матче 20-го тура РПЛ 9&nbsp;марта.Инфарктный «Спартак» Карседо. Главное — забить больше, чем пропустить!

«Спартак» набрал 35 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке.

Полина Решетникова

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Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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