Полузащитник «Спартака» Маркиньос о победе над «Акроном»: «Я горжусь командой»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу над «Акроном» (4:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Сложный матч получился, мы сохранили спокойствие, нам удалось перевернуть ситуацию, изменить результат. Я горжусь командой, своим клубом. Рад трем очкам, впереди очень сложный матч с «Зенитом».

Пропущенные голы? Тренер работает над этой ситуацией. Надо что-то исправлять, пропускать меньше голов. Я думаю, что нужно идти от матча к матчу. Сейчас нужно подготовиться к игре с «Зенитом». Нужно работать спокойно и размеренно, думать о нашем физическом и психолоческом состоянии. Конечно, «Зенит» — это очень сложный соперник, но мы — «Спартак» и, поэтому у нас есть все шансы победить.

Наша команда всегда старается эволюционировать и прогрессировать. Игра с «Динамо» — тот матч, который хочется забыть, но чтобы забыть нужно еще какие-то выводы сделать. Стараемся стать лучше, подниматься выше в таблице. И думаю, что у нас это получится», — сказал бразилец.

«Спартак» набрал 35 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке.

Полина Решетникова

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