Артига — о матче со Спартаком»: «Рубин» был скован в первом тайме из-за скоростей и имени соперника»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, о чем говорил с игроками команды в перерыве матча против «Спартака» (1:2) в 29-м туре чемпионата России.

— Что сказали в перерыве команде?

— Команда была скована в первом тайме. Возможно, это было из-за скоростей и имени соперника. Ребята провели невероятную работу. До сегодняшнего матча была фантастическая серия. Сказал им в перерыве про наше достижение, они достойны вознаграждения хорошим матчем. Мы говорили об этом в перерыве и после матча. В начале второго тайма были моменты. Мы должны работать перед последним матчем, чтобы победить и заслужить аплодисменты наших фанатов.

— Быстрый гол сыграл важную роль?

— Не только гол. Сказались первые десять минут. Это привело к голу. Все это вкупе и оказало такое влияние на исход матча.

— «Рубин» хочет играть так, как «Спартак»?

— Мне очень нравится игра «Спартака». Это современный футбол. Так играют ведущие европейские команды.

— «Ак Барс» проиграл, «Рубин» проиграл. Есть ли осадок?

— Да, мы приезжали с настроем брать очки. Хотели остаться в гонке за шестое место. Ребята по ходу сезона смогли наверстать отрыв, догнали конкурентов. У «Ак Барса» долгая серия, он еще вернется в игру, — отметил Артига.

«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре казанская команда 17 мая примет «Пари НН».

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