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11 мая, 20:25

Артига — о матче со Спартаком»: «Рубин» был скован в первом тайме из-за скоростей и имени соперника»

Федор Носов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, о чем говорил с игроками команды в перерыве матча против «Спартака» (1:2) в 29-м туре чемпионата России.

— Что сказали в перерыве команде?

— Команда была скована в первом тайме. Возможно, это было из-за скоростей и имени соперника. Ребята провели невероятную работу. До сегодняшнего матча была фантастическая серия. Сказал им в перерыве про наше достижение, они достойны вознаграждения хорошим матчем. Мы говорили об этом в перерыве и после матча. В начале второго тайма были моменты. Мы должны работать перед последним матчем, чтобы победить и заслужить аплодисменты наших фанатов.

— Быстрый гол сыграл важную роль?

— Не только гол. Сказались первые десять минут. Это привело к голу. Все это вкупе и оказало такое влияние на исход матча.

— «Рубин» хочет играть так, как «Спартак»?

— Мне очень нравится игра «Спартака». Это современный футбол. Так играют ведущие европейские команды.

— «Ак Барс» проиграл, «Рубин» проиграл. Есть ли осадок?

— Да, мы приезжали с настроем брать очки. Хотели остаться в гонке за шестое место. Ребята по ходу сезона смогли наверстать отрыв, догнали конкурентов. У «Ак Барса» долгая серия, он еще вернется в игру, — отметил Артига.

«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре казанская команда 17 мая примет «Пари НН».

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Франк Артига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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