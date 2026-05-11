Артига — о матче со Спартаком»: «Рубин» был скован в первом тайме из-за скоростей и имени соперника»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, о чем говорил с игроками команды в перерыве матча против «Спартака» (1:2) в 29-м туре чемпионата России.
— Что сказали в перерыве команде?
— Команда была скована в первом тайме. Возможно, это было из-за скоростей и имени соперника. Ребята провели невероятную работу. До сегодняшнего матча была фантастическая серия. Сказал им в перерыве про наше достижение, они достойны вознаграждения хорошим матчем. Мы говорили об этом в перерыве и после матча. В начале второго тайма были моменты. Мы должны работать перед последним матчем, чтобы победить и заслужить аплодисменты наших фанатов.
— Быстрый гол сыграл важную роль?
— Не только гол. Сказались первые десять минут. Это привело к голу. Все это вкупе и оказало такое влияние на исход матча.
— «Рубин» хочет играть так, как «Спартак»?
— Мне очень нравится игра «Спартака». Это современный футбол. Так играют ведущие европейские команды.
— «Ак Барс» проиграл, «Рубин» проиграл. Есть ли осадок?
— Да, мы приезжали с настроем брать очки. Хотели остаться в гонке за шестое место. Ребята по ходу сезона смогли наверстать отрыв, догнали конкурентов. У «Ак Барса» долгая серия, он еще вернется в игру, — отметил Артига.
«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре казанская команда 17 мая примет «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0