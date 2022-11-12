Абаскаль: «Нам не хватало гола именно Пруцева»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после завершения матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) поздравил полузащитника красно-белых Данилу Пруцева с первым голом за московскую команду.

— Что за шутка про Пруцева? То, что он не может забить?

— Пруцев очень умный игрок. Сегодня ему удалось оказаться в нужное время в нужном месте и использовать момент. В футболе забивают только нападающие — мы чаще говорим об этом. У нас все полузащитники забивали голы. Если вы посмотрите — то они были и у Игнатова, и у Зобнина, и у других. Поэтому нам не хватало гола именно Пруцева. С этим были связаны шутки. Еще есть Умяров — но он сегодня не мог принимать участия в матче.

Так что шутки связаны с тем, что гола Пруцева не хватало нашей полузащите. Сегодня он сломал этот барьер, — заявил тренер.

«Спартак» благодаря победе поднялся на второе место РПЛ, команда набрала 36 очков.