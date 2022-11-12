Магкеев — о стычке с Промесом: «Надо было эмоций дать команде»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал стычку с хавбеком «Спартака» Квинси Промесом в матче 17-го тура РПЛ.

— Почему зарубились с Промесом?

— Ничего. Надо было эмоций дать команде.

Напомним, что в начале второго тайма футболисты столкнулись в центре поля. После этого они обменялись несколькими фразами. Недовольный Магкеев подошел к Промесу и постарался боднуть соперника, но тот не стал отступать. Обоим игрокам было вынесено предупреждение.