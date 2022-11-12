Тикнизян: «Что будет в плане главного тренера, меня не касается»

Полузащитник «Локомотива» Наяир Тикнизян после завершения матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

— Что по матчу скажете?

— Плохой первый тайм, хороший второй.

— Можно назвать этот второй тайм лучшим после кадровых перестановок?

— Думаю, что игра с ЦСКА была приблизительно на том уровне, что и сегодня второй тайм в матче со «Спартаком»?

— Что мешало последний месяц так играть постоянно?

— Я не отвечу на этот вопрос?

— Можно все проблемы с результатом и игрой последнего месяца связывать с багажом предыдущего руководства и штаба?

— Надо спрашивать себя, не искать крайних и виноватых. Признавать свои ошибки и стараться их исправлять.

— После матча сначала Баринов поговорил с тренером, потом вы говорили с Федоровым. О чем говорили?

— Это останется между мной и тренером. Это был разговор про игровой момент.

— Нет ощущения, что во второй части вы будете только за выживание?

— Есть ощущения, что мы в каждой игре будем бороться за победу. Не думаю о турнирной таблице, потому что у нас много времени и игр, чтобы все исправить. Не хочу ничего загадывать. Но надеюсь, что каждый в команде будет относиться ко второй части сезона очень серьезно.

— Вчера из «НН» ушел ваш потенциально новый главный тренер Михаил Галактионов. Что ждете от работы с ним?

— Не знаю никакие новости про главного тренера. Мы концентрируемся на тренировочном процессе. У нас два выходных, потом тренировка. Будем концентрироваться на тренировках. Что будет в плане главного тренера, меня не касается.