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12 ноября, 22:45

Тикнизян: «Что будет в плане главного тренера, меня не касается»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наяир Тикнизян после завершения матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

— Что по матчу скажете?

— Плохой первый тайм, хороший второй.

— Можно назвать этот второй тайм лучшим после кадровых перестановок?

— Думаю, что игра с ЦСКА была приблизительно на том уровне, что и сегодня второй тайм в матче со «Спартаком»?

— Что мешало последний месяц так играть постоянно?

— Я не отвечу на этот вопрос?

— Можно все проблемы с результатом и игрой последнего месяца связывать с багажом предыдущего руководства и штаба?

— Надо спрашивать себя, не искать крайних и виноватых. Признавать свои ошибки и стараться их исправлять.

— После матча сначала Баринов поговорил с тренером, потом вы говорили с Федоровым. О чем говорили?

— Это останется между мной и тренером. Это был разговор про игровой момент.

— Нет ощущения, что во второй части вы будете только за выживание?

— Есть ощущения, что мы в каждой игре будем бороться за победу. Не думаю о турнирной таблице, потому что у нас много времени и игр, чтобы все исправить. Не хочу ничего загадывать. Но надеюсь, что каждый в команде будет относиться ко второй части сезона очень серьезно.

— Вчера из «НН» ушел ваш потенциально новый главный тренер Михаил Галактионов. Что ждете от работы с ним?

— Не знаю никакие новости про главного тренера. Мы концентрируемся на тренировочном процессе. У нас два выходных, потом тренировка. Будем концентрироваться на тренировках. Что будет в плане главного тренера, меня не касается.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Зенит

 12
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Владимир Сычевой

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П
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Александр Соболев

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 7
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Спартак

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Зенит

 5
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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Факел

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