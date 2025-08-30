Главный тренер «Сочи» Роберт Морено близок к отставке

По информации «СЭ», главный тренер «Сочи» Роберт Морено близок к увольнению. В руководстве южного клуба активно обсуждают расставание с испанским специалистом и варианты его замены.

В субботу, 30 августа, «Сочи» уступил в игре 7-го тура РПЛ «Спартаку» (1:2). После финального свистка Морено был удален за споры с главным арбитром. Президент южан Борис Ротенберг присутствовал на матче.

Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В текущем сезоне команда набрала одно очко в семи турах и занимает последнее место в таблице.

Контракт 47-летнего испанца с российским клубом действует до конца июня 2026 года.