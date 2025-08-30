«Спартак» — «Сочи»: пенальти в пользу красно-белых назначен ошибочно?

На 90+3-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:1) судья Иван Абросимов, занимавший хорошую позицию, не отреагировал на падение Антона Заболотного назначением пенальти.

Свое решение он изменил только после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Егора Егорова.

На 90+6-й минуте Абросимов объявил: «После видеопросмотра определено: игрок «Сочи» номер четыре задерживает нападающего в штрафной площади. Решение: пенальти и желтая карточка».

Действительно ли была задержка, действительно ли произошло нарушение правил со стороны сочинца Вячеслава Литвинова? Многие эксперты «СЭ» не согласны с окончательным вердиктом судьи. По их мнению, Заболотный, почувствовав на себе руки соперника, присел, развернулся и упал сам, не пытаясь добраться до летевшего верхом мяча. То есть фол зафиксирован неверно, пенальти назначен ошибочно. С него был забит победный гол.