Маслов — рекордсмен «Спартака» по автоголам
В матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России Павел Маслов помог «Ростову» сравнять счет, срезав мяч в ворота Александра Максименко.
Для 20-летнего защитника этот автогол оказался уже третьим в 31 матче за «Спартак». Ранее он поражал свои ворота во встречах с «Сочи» (0:1) и «Динамо» (2:1).
Кроме него более одного автогола в чемпионатах России записывал в пассив лишь один спартаковец — Александр Липко, который в сезоне-1996 помог «Балтике» и «Торпедо».
(Кирилл Бурдаков)
Методология
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