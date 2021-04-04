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Маслов — рекордсмен «Спартака» по автоголам

20:06
Павел Маслов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Маслов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России Павел Маслов помог «Ростову» сравнять счет, срезав мяч в ворота Александра Максименко.

Для 20-летнего защитника этот автогол оказался уже третьим в 31 матче за «Спартак». Ранее он поражал свои ворота во встречах с «Сочи» (0:1) и «Динамо» (2:1).

Кроме него более одного автогола в чемпионатах России записывал в пассив лишь один спартаковец — Александр Липко, который в сезоне-1996 помог «Балтике» и «Торпедо».

(Кирилл Бурдаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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