Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:11

Рахимов — о травме Кузяева: «Он не понимал, что происходит, и ничего не помнил»

Павел Лопатко

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал состояние полузащитника Далера Кузяева, который получил травму в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«Состояние Кузяева? Он не понимал, что происходит, и ничего не помнил. Нос, скорее всего, сломан», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

Кузяев получил травму на 36-й минуте игры. По предварительной информации, у него сотрясение головного мозга и перелом носа. Футболисту остановили носовое кровотечение и доставили в городскую клиническую больницу № 7 Казани.

В сезоне-2025/26 32-летний полузащитник в 3 матчах не отметился результативными действиями.

Источник: ФК «Рубин»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Далер Кузяев
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Все видели пенальти Дзюбы и понимали, что будет дальше». Кордоба мощно ответил Артему за реплику о симуляциях
Кошмар Карпина и радость Батракова: «Динамо» проиграло «Локомотиву»
Галактионов о победе «Локомотива» над «Динамо»: «Мы играли против высококлассных соперников. Команда счастлива»
Карпин — об игре «Динамо»: «Проблема не в центральных защитниках. Надо разбирать индивидуальные ошибки»
В «Локомотиве» ответили на вопрос о премиальных после матча с «Динамо»: «Будут хорошими»
Карпин отметил, что второй пропущенный гол от «Локомотива» повлиял психологически на игроков «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Галактионов о переговорах «Локомотива» по новому контракту с Бариновым: «Клуб рассчитывает на нашего капитана»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости