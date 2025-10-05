Рахимов — о травме Кузяева: «Он не понимал, что происходит, и ничего не помнил»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал состояние полузащитника Далера Кузяева, который получил травму в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«Состояние Кузяева? Он не понимал, что происходит, и ничего не помнил. Нос, скорее всего, сломан», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

Кузяев получил травму на 36-й минуте игры. По предварительной информации, у него сотрясение головного мозга и перелом носа. Футболисту остановили носовое кровотечение и доставили в городскую клиническую больницу № 7 Казани.

В сезоне-2025/26 32-летний полузащитник в 3 матчах не отметился результативными действиями.