Галактионов о переговорах «Локомотива» по новому контракту с Бариновым: «Клуб рассчитывает на нашего капитана»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником и капитаном команды Дмитрием Бариновым.

Нынешнее соглашение с 29-летним россиянином действует до конца июня 2026 года.

«Переговорный процесс непростой. С одной стороны, это тревожит, потому что он капитан и лидер коллектива. Но на прошлой пресс-конференции я уже говорил, что у меня есть информация о положительном исходе переговоров. Клуб рассчитывает на нашего капитана», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Галактионова.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.