ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 10-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 21 очко и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-белые с 18-ю баллами располагаются на пятой строчке в чемпионате России.

